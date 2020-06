Neumünster

Bei einer Videokonferenz am Donnerstagabend haben sich die Mitglieder der Grünen mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, Sven Radestock bei der Kreismitgliederversammlung am 31. August zu nominieren.

38,4 Prozent bei der Kommunalwahl geholt

Sven Radestock (50) ist seit 2013 Stadtteilvorsteher in Einfeld. Bei der Kommunalwahl 2018 zog er als erster Grüner überhaupt mit einem Direktmandat in die Ratsversammlung ein: Er holte in seinem Stadtteil Einfeld stolze 38,4 Prozent. Radestock wurde auch zum Fraktionsvorsitzenden der Ratsversammlung gewählt.

Anzeige

"Ich habe richtig Lust auf OB!"

Er freute sich über die Nominierung seiner Partei. "Wann, wenn nicht jetzt sollten die Grünen den Hut in den Ring werfen? Ich habe richtig Lust auf OB!", sagte er.

Weitere KN+ Artikel

Radestock ist gebürtiger Eutiner. Dort wuchs er auch auf, machte Abitur und ein Zeitungsvolontariat. Ein Lehramtsstudium zog er bis zum Ersten Staatsexamen durch, aber dann lockte der NDR mit einer festen Stelle in der Redaktion. "Ich habe im ,Landfunk' und bei ,Von Binnenland und Waterkant' moderiert. Heute bin ich bei der Welle Nord mitverantwortlich für die Frühsendung", sagt Radestock.

"Ich versuche immer, Lösungen zu finden"

Als Ratsmitglied hat Radestock viel über die Stadtverwaltung gelernt. "Mich stört aber die ständige Gegnerschaft zwischen Ratsversammlung und Verwaltung. Das würde ich gern auflösen, auch mit besserer Kommunikation, denn damit könnte man noch viel mehr Kompetenzen in der Verwaltung wecken. Ich versuche immer, Lösungen zu finden", sagt er.

"Ich habe Verwaltung im Blut"

Konkrete Verwaltungserfahrung hat er nicht, aber: "Ich sehe es als Chance, Seiteneinsteiger zu sein. Fachwissen von anderen Menschen aufzusaugen und auszuwerten - das ist mein Job als Journalist. Ich traue mir das zu." Scherzhaft fügt er hinzu: "Mein Vater war Amtsleiter im Kreis Ostholstein, ich habe Verwaltung im Blut."

Sven Radestock ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Einfeld. Ehrenamtlich ist er auch im Kirchengemeinderat Einfeld tätig; er ist auch Mitglied in der Synode des Kirchenkreises Altholstein. 2019 hielt er sogar die "Bürgerpredigt" von der Kanzel der Anscharkirche.

Knapp zwei Stunden vor der kurzfristig angesetzten Pressekonferenz von CDU, FDP und BFB mit der Präsentation ihrer OB-Kandidatin verschickten die Grünen am Freitag die Pressemitteilung mit ihrem Vorschlag. Offenbar zufällig hatten sowohl die Grünen als auch die CDU am Donnerstag gleichzeitig über ihre Kandidaten berateten.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.