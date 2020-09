Neumünster

Auf einem Maisfeld im Nordosten Neumünsters stehen jetzt eine Buche und eine Eiche, jeweils gut vier Meter hoch und sieben Jahre alt. Gespendet hat sie das Unternehmen Edeka Nord, eingepflanzt wurden sie auf städtischem Grund von Edeka-Chef Stefan Giese, Oberbürgermeister Olaf Tauras, Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger und Ute Obel, Fachdienstleiterin für Umwelt und Bauaufsicht in Neumünster.

2000 heimische Laubbäume soll den Stadtwald erweitern

Die beiden Bäume sind die symbolischen Vorboten für 2000 heimische Laubbäume, die auf dem heutigen Acker den Stadtwald erweitern sollen. Edeka Nord, die in Neumünster ein Logistikzentrum betreibt, hat im vergangenen und in diesem Jahr jeweils 1000 Bäume fürs Einheitsbuddeln gestiftet. In der zweiten Novemberhälfte, wenn der Mais geerntet ist und der Boden gepflügt, werden Gärtner die Bäume einpflanzen. Insgesamt bietet die knapp zwei Hektar große Fläche an der Autobahn 7 Platz für rund 8000 Bäume, erläuterte Fachfrau Ute Obel.

Stadt und Edeka rufen zum Bäume pflanzen auf

Mit der symbolischen Aktion rufen Stadt und Edeka dazu auf, am 3. Oktober auch ohne gemeinsame Aktion Bäume zu pflanzen. Julia Schirrmacher, Abteilungsleiterin für Klima- und Umweltqualität in Neumünster, verdeutlichte mit Zahlen den ökologischen Wert von Bäumen: „Eine Buche bindet pro Jahr 12,5 Kilo Kohlendioxid“. Zum Vergleich: Im Durchschnitt gibt jeder Neumünsteraner pro Jahr acht Tonnen Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre ab; um diese Menge einzulagern, müssen 640 Buchen ein Jahr lang wachsen.

Edeka unterstützt das Einheitsbuddeln zusätzlich zur Spende mit Aktionen: In den Märkten gibt es bis zum 2. Oktober Baumsetzlinge für 3,92 Euro zu kaufen, über ein Kundenbindungs- und ein Mehrwegprogramm verpflichtet sich das Unternehmen, weitere Bäume zu spenden.

