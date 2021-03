Neumünster

Nach Angaben des Kirchenkreises haben 80 Synodale für Stefan Block gestimmt. Außerdem habe es fünf Gegenstimmen sowie eine Enthaltung und sechs ungültige Stimmen gegeben. Die ungewöhnliche Form der Briefwahl war notwendig, weil die Synode am 10. März aufgrund der Corona-Auflagen keine Präsenzversammlung abhalten konnte. Aus rechtlichen Gründen habe eine Abstimmung der virtuellen Synode nicht ausgereicht.

Propst Block überwältigt vom Wahlergebnis

"Das ist ein großartiges Ergebnis, zu dem ich Ihnen ganz herzlich gratuliere. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", kommentierte Synodenpräses Michael Rapp den Ausgang der Abstimmung. Block hat seinen Sitz am Alten Kirchhof bei der Anscharkirche in Neumünster. Er ist einer von drei Pröpsten in Altholstein. Die beiden anderen sitzen in Kiel und Bad Bramstedt. Block zeigte sich "überwältigt" von dem Wahlergebnis, das "macht mich sehr froh, und ich nehme diese Wahl mit großer Dankbarkeit und Demut an“.

Kirche steht vor großen Herausforderungen

Er wolle auch auf jene hören, die ihn nicht gewählt haben, kündigte Stefan Block in einer Reaktion auf die Wiederwahl an, sich mit "aller Energie" in den kommenden Jahren einbringen zu wollen.

Die Kirche stehe vor großen Herausforderungen: „Auch im Kirchenkreis Altholstein müssen wir Bewährtes weiterentwickeln und neue Wege wagen. Und ich sehe mich auch weiterhin als Pastor und Seelsorger gerade für die Menschen, die vor Ort das Evangelium weitertragen und unsere Kirche entwickeln wollen.“