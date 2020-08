In der zweiten Hälfte des Augusts werden in Neumünster die Abfallbehälter „individualisiert“. Dafür werden Mitarbeiter einer externen Firma die grauen Tonnen für Restmüll, die blauen für Papier und die grünen für Bioabfälle mit digitalen Transpondern ausrüsten.

Von Sven Detlefsen