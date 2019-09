Neumünster

Am 1. September 1994 startete die Tafel Neumünster ihre Arbeit in einer Garage in Tungendorf, am Sonnabend feierte sie ihr 25-jähriges Bestehen mit einem großen Fest auf dem Großflecken. „Nach Berlin und München sind wir die drittälteste Tafel Deutschlands und die erste in Schleswig-Holstein“, sagte...