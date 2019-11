Die „Salt Peanuts“-Bigband freut sich, auch 2019 ihre beliebten Weihnachtskonzerte in Neumünster eröffnen zu dürfen. Die Band spielt am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr im Theater in der Stadthalle. Veranstalter ist der Jazz-Club Neumünster in Kooperation mit dem Kulturbüro der Stadt.