Nach dem Brand des Eckhauses am Großflecken am ist die Filiale der Targobank wegen starker Rußverschmutzung und laufender Ermittlungen der Kriminalpolizei noch immer gesperrt. Zwei Mitarbeiterinnen der Targobank bieten ihren Kunden dennoch den bestmöglichen Service - und harren in der Kälte aus.