In Neumünsters Partnerstadt Parchim wird ein Luxuswasser zum horrenden Preis von gut 26 Euro pro Liter angeboten. Das Geschäft der Stadtwerke Parchim läuft so schlecht, dass es vom Landesrechnungshof einen deutlichen Rüffel gab. Auch ein Unternehmen aus Neumünster ist an der Firma beteiligt.