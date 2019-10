Neumünster: Besucher müssen hinter Gitter

Neumünster

Ein Paar sitzt an einem Tisch. Sie lachen, streiten, halten einander die Hände und stoßen sie voneinander ab. Jede Bewegung der beiden wird genau beobachtet – von 80 Zuschauern, darunter 20 Häftlingen.

Für alle Beteiligten wird es wohl ein besonderer Abend werden am Freitag, 15. November, in der Justizvollzugsanstalt Neumünster. In der Reihe „ Thalia Kulturlandschaften“ werden in der Metropolregion Hamburg Orte bespielt, die selbst Geschichten erzählen.

Zu Gast war das Thalia Theater Hamburg. in der Vergangenheit im Schafstall, im Kornspeicher oder in einer Schiffswerft – zum Jahresabschluss kommt das Thalia Theater Hamburg. in das Gefängnis Neumünster.

Thalia Theater und Metropolregion Hamburg im Gefängnis Neumünster

Seit 2013 gibt es die Kulturpartnerschaft zwischen der Metropolregion Hamburg und dem Thalia Theater Hamburg. Für beide Seiten sei sie eine Erfolgsgeschichte, hieß es.

„Wir haben uns damals gedacht: Es ist schön, dass die Leute zu uns kommen, aber eigentlich sind doch auch wir jetzt mal dran“, sagte Claudia May vom Thalia Theater Hamburg.

Durch die Kooperation zog es das Thalia Theater raus aus Hamburg. „Und wir können so Orte bekannter machen, die sonst wohl keine große Wertschätzung erfahren würden“, ergänzt Marion Köhler, Sprecherin der Metropolregion Hamburg.

Thalia Theater Hamburg : "Blind Date" im Gefängnis Neumünster

Im November ist das Thalia Theater Hamburg mit dem Kammerspiel "Blind Date" im Gefängnis Neumünster zu Gast. Das Stück handelt von einem Paar auf der Suche nach einer neuen Chance für ihre Liebe. Auf mehreren inszenierten Blind Dates, die eigentlich keine mehr sind, will sich das Paar, gespielt von Oda Thormeyer und Bernd Grawert, neu entdecken.

„Irgendwann erreichen sie aber einen Punkt, an dem sie sich nur noch abarbeiten. Sie geben sich immer anders, so entstehen unterschiedlichste Situationen. Mal wird getanzt, mal Karaoke gespielt“, sagt May. "Blind Date" sei kein Klamaukstück, aber dennoch unterhaltsam.

„Caféhaus-Atmosphäre“ im Gefängnis Neumünster

Zudem bietet die Szenische Lesung Anknüpfungspunkte an das Leben in Haft: die Sehnsucht nach einem Neuanfang, die Frage der Schuld, die im Laufe des Stückes aufkommt. „Und auch das Thema Beziehung. Die Häftlinge in einer Partnerschaft sind ja auch unheimlichen Belastungen ausgesetzt. Manche Probleme fangen mit einer Inhaftierung erst an“, ergänzt Yvonne Radetzki, Leiterin der JVA Neumünster.

Die Beziehung zwischen den Spielorten und Stücken ist charakteristisch für die „ Thalia Kulturlandschaften“. Die Wahl auf das Gefängnis Neumünster fiel aber vor allem wegen der „Caféhaus-Atmosphäre“.

Im östlichen Hauptflügel liegt die ehemalige Kirche der Anstalt, die heute als Besuchsraum genutzt wird. Dort wo sich sonst Inhaftierte und ihre Angehörige treffen, sitzen am Abend des 15. Novembers die Schauspieler inmitten des Publikums.

Am Tag durchflutet das Sonnenlicht durch die hohen Spitzbogenfenster den Raum. Die massiven Gitterstäbe vor den bunten, erleuchten Fenstern fallen kaum auf. Besucher könnten schnell vergessen, dass sie sich in einem Gefängnis befinden.

60 Karten für Besucher im Gefängnis Neumünster verfügbar

Etwa 60 Karten gehen in den freien Vorverkauf, den das Museum Tuch und Technik, Kleinflecken 1, in Neumünster abwickelt. Zwölf Euro kosten die Tickets für Vollzahler. Für die Registrierung ist der Personalausweis beim Kauf und Einlass in das Gefängnis Neumünster vorzulegen.

20 Karten sind für Häftlinge reserviert. Ob das Kontingent ausgeschöpft wird, kann Radetzki nicht sagen. "Erfahrungsgemäß ist das Interesse an solchen Kulturveranstaltungen aber eher gering."

„Auch wenn es nicht so sein wird, dass auch die Besetzung der Tische gemischt ist: Es ist das erste Mal, dass bei einer Kulturveranstaltung in unserem Haus Häftlinge und Besucher in einem Raum sitzen.“

Radetzki, seit 2013 Leiterin des im Gefängnisses Neumünster, ist der Stolz anzumerken, wenn sie über die Veranstaltung spricht. „Ich will die Anstalt auch für die Bevölkerung öffnen. Wir wollen hier nicht nur hinter hohen Mauern sitzen.“ Für diese Öffnung könnten sich durch die Kooperation in Zukunft auch noch weitere Türen öffnen. Auch das Kulturbüro Neumünster habe sich nun ein Bild von dem Raum im im Gefängnis Neumünster gemacht. Weitere Veranstaltetungn seien nicht ausgeschlossen.

Das ist die Metropolregion Hamburg Obwohl knapp 60 Kilometer von der Hansestadt entfernt, gehört auch Neumünster neben über 1000 weiteren Ortschaften in 20 Landkreisen und kreisfreien Städten vier verschiedener Bundesländer zur Metropolregion Hamburg. Seit 2012 ist die Stadt Teil des Zusammenschlusses und will so von Projekten in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Tourismus, Wohnen oder eben Kultur profitieren. Mit Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn und Norderstedt bildet Neumünster zudem das „Nordgate“ – das Tor zur Metropolregion. In diesem Verbund vermarkten die Städte und Gemeinden entlang der A7 ihre Gewerbeflächen.

