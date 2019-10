Chemikalienaustritt? Schüler müssen ins Krankenhaus

Das kommt nicht alle Jahre vor: Nach 1934, 1959, 1973 wurde am Mittwoch der vierte sogenannte Hungerstein in der Mühbrooker Dorfbucht gelegt. Die Steine markieren Jahre extrem niedriger Pegelstände am Einfelder See. Erst am Dienstag hatte KN-online über den historischen Tiefstand im See berichtet.