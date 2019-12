Die Ursache für den Großeinsatz in der Theodor-Litt-Schule scheint gefunden. Die Kriminalpolizei Neumünster ermittelte lange in dem Fall und vermeldete am Mittwoch Erfolg: Ein 17-jähriger Schüler soll in der Schule mit Tierabwehrspray hantiert und so den Einsatz ausgelöst haben.