Am Montag um 10.30 Uhr ging das Freie Radio Neumünster auch auf UKW auf Sendung - als erste nicht kommerzielles Lokalradio in Schleswig-Holstein. 200000 Menschen können das Programm nun auf der Frequenz 100,8 MHz empfangen. Dafür hatte der Radioverein in den letzten drei Jahren gekämpft.