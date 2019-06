Wasbek

Dabei treibt ihn nicht nur die Tierliebe um, sondern auch ein ganz praktisches Problem: Eine Kamera im Brutkasten überträgt ein Livevideo auf einen Monitor im Wartebereich seiner Tierklinik in Wasbek. „Besonders die Kinder schauen dort gern zu, wenn die Altvögel kommen und ihre Küken füttern. Ich möchte ihnen nicht zumuten, einen sterbenden oder gar toten Vogel zu sehen“, sagt Frahm.

Bruthöhlen aus Ytong-Steinen gebaut

Seit 13 Jahren schon leben und brüten die schillernden Eisvögel an den beiden Seen auf Frahms Grundstück. Natürliche Nistplätze hatten sie dort aber nicht bauen können, weil der heimische Boden zu sandig für die Vögel ist; sie nisten nämlich gern in Höhlen in Steilhängen oder in den Wurzeltellern von umgestürzten Bäumen.

Eisvögel sind Schachtelbrüter

Da das nicht zur Verfügung stand, baute Frahm zwei Bruthöhlen aus Ytong-Steinen. Die nimmt seitdem jedes Jahr ein Vogelpaar auch gut an – und nutzt dabei beide Höhlen gleichzeitig, denn der Eisvogel ist ein so genannter Schachtelbrüter: Sobald die Jungen einer Brut etwa 14 Tage alt sind, beginnt das Weibchen in der jeweils anderen Höhle ein neues Gelege mit sechs bis sieben Eiern.

Der Nachzügler wurde eine Nacht nicht gewärmt

Bei der jüngsten Brut schlüpfte das vierte Küken zwei Tage nach den anderen. Das waren schon mal schlechte Startbedingungen. Dann ist der Nachzügler in einer Nacht auch noch unter dem wärmenden Federkleid der Mutter herausgerutscht und kalt geworden. „Es saß neben den anderen und war schon ganz schwach. Ich habe ihn dann zurückgesetzt, aber er hätte es wohl nicht geschafft“, erzählt Frahm.

Dreimal täglich gibt es aufgetauten Stint

Seit knapp drei Wochen gehen er oder einer seiner Mitarbeiter dreimal täglich mit einer Handvoll aufgetauter Stinte oder Weißfische an die Höhle und stopft dem Kleinsten mit einer langen Pinzette ein paar Fische in den Schlund. Er ist immer noch mickerig und deutlich kleiner als seine Geschwister, aber er wird durchkommen.

2014 hatte Tierarzt Frahm schon einmal helfend eingegriffen.

