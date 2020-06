SH Netz wird Storchen-Pate

Neumünster

„Die Patenschaft kommt genau zum richtigen Zeitpunkt“, sagte Tierparkdirektorin Verena Kaspari. Vor Kurzem hat Familie Adebar nämlich Nachwuchs bekommen. Obwohl erst im Mai geschlüpft, haben die Weißstorchküken bereits ordentlich an Größe und Gewicht zugelegt. „Die vier Jungstörche entwickeln sich prächtig“, sagte Verena Kaspari, „sehr zur Freude des Tierparkteams und der Besucher, die das Treiben im Bodenhorst gerne beobachten.“

Im Herbst verlassen die Störche den Horst

Bis zum Herbst können sich die Besucher des nach der Corona-Pause wieder geöffneten Tierparks noch an der sechsköpfigen Vogelfamilie erfreuen, dann werden die jungen Störche flügge und verlassen den Tierpark als sogenannte Freiflieger Richtung Süden. Ihre flugunfähigen Eltern überwintern in Neumünster und stehen auch in der kalten Jahreszeit unter der Obhut der Tierparks.

Anzeige

Sturmhauben zum Schutz von Wildvögeln

„Als schleswig-holsteinisches Unternehmen liegt uns der Erhalt von Flora und Fauna im nördlichsten Bundesland besonders am Herzen“, erklärte Kommunalmanagerin Andrea Hansen das Engagement der SH Netz. „ Weißstörche gehören eindeutig dazu.“

Damit sich die Störche nicht an Strommasten und -leitung verletzen, setzt der Netzbetreiber vermehrt auf Verkabelung und bringt zum Schutz von Wildvögeln Sturmhauben als Isolatoren an den Hochspannungsleitungen an.

Weitere KN+ Artikel

Sommerdomizil für den Schweden

„In Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden unterstützen wir seit Jahren den Horstbau in der Region“, sagte Netzcenter Oliver Kerz. So wurde beispielsweise bereits der 2018 im Tierpark aufgestellte Storchenhorst von der SH Netz gesponsert. „Dieser Horst wird regelmäßig von einem schwedischen Storch als Sommerdomizil genutzt“, berichtete die Tierparkchefin.

„Da unser Storchenpaar nicht fliegen kann, bevorzugt es den Bodenhorst.“ Der skandinavische Storch verbringt seit drei Jahren den Sommer in Neumünster. „Seither freuen wir uns in jedem Jahr über Nachwuchs“, berichtete Kaspari. Sie vermutet den schwedischen Gigolo als Vater der jungen Störche, denn in den 16 Jahren, seit das Weißstorchpaar im Tierpark lebt, blieb der Horst in den ersten 13 Jahre leer.

Mehr aus der Region Neumünster lesen Sie hier.