Um kurz nach neun Uhr war am Montagmorgen die gut einmonatige Corona-Zwangspause im Tierpark Neumünster beendet: Tierparkchefin Verena Kaspari übergab das Schlüsselbund symbolisch an Umweltminister Jan Philipp Albrecht, und der schloss auf. Bereits in der ersten Stunde kamen mehr als 100 Besucher.