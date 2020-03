Tierpark will sich neu aufstellen

Neumünster

Bei Einnahmen von 1,2 Millionen Euro legte der Tierpark 2019 eine schwarze Null hin, obwohl der Vorstand um den Vorsitzenden Klaus Grassau eigentlich mit einem kleinen Verlust gerechnet hatte. „Es sieht finanziell alles ganz gut aus. Aber jetzt muss das Wetter schön werden und die Saison losgehen, wir brauchen wieder Liquidität auf den Konten“, sagte Schatzmeister Henning Wannagat. 143.000 Besucher kamen im vergangenen Jahr in den Tierpark, davon 108.000 zahlende.

Gut 820.000 Euro flossen aus Eintrittsgeldern in die Kassen, 185.000 Euro kamen durch Beiträge der Mitglieder und aus Spenden, gut 56.000 Euro aus dem Verkauf im Zooshop.

Reichlich Außenstände der Mitglieder

Tierparkdirektorin Verena Kaspari äußerte sich in ihrem Jahresbericht dankbar: „Wir haben wieder sehr viele Spenden bekommen, das ist echt toll. Auch die Stadt unterstützt uns sehr.“ Einziger Wermutstropfen: Rund 16.000 Euro blieben die eigenen Mitglieder an Beiträgen schuldig.

Neue Beisitzer im Tierpark Neumünster gewählt

Der stellvertretende Vorsitzende Klaus Müller-Schrobsdorff und Schatzmeister Wannagat wurden einmütig von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt, ebenso Beisitzer Christian Wigger. Zwei Beisitzer wurden neu in den Vorstand gewählt, weil Michael Keller und Peter Bolz nicht erneut kandidierten. Klaus Grassau schlug dafür die Tierärztin Sonja Kruse und den pensionierten Banker und Immobilienfachmann Joachim Eckner vor. Er war früher schon einmal Schatzmeister des Vereins. Beide wurden nahezu einstimmig gewählt.

Neuer „Masterplan 2030“

Verena Kaspari stellte in groben Zügen den „Masterplan 2030“ des Tierparks vor. Der soll verschiedene neue Tierarten in den Zoo bringen – unter besonderer Berücksichtigung von bedrohten Arten. Auch der Naturschutzgedanke und der Klimawandel sollen noch stärker in den Fokus rücken, ebenso sollen die Besucher noch mehr Möglichkeiten bekommen, direkten Kontakt zu den Tieren zu haben. Sogar ein neues Motto wird Neumünsters Zoo bekommen: „Tiererlebnisse von Nord nach Süd“. In der Zooschule wird es aber weiterhin heißen: Bildung durch Emotionen.

"Wir lachen wieder viel bei der Arbeit“

Mehrfach betonte die Tierpark-Direktorin, dass sie jederzeit den vollen Rückhalt ihrer Mitarbeiter spüre. „Das ist ein tolles Team. Wir lachen wieder viel bei der Arbeit“, sagte sie.