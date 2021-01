Neumünster

Erst kommt die Nässe wie zurzeit, später dann der Frost. Der gefrorene Bioabfall verhindert im Winter oft, dass die Tonne von den Müllwerkern vollständig entleert werden kann.

Damit das besser klappt, geben die Leute vom TBZ den Neumünsteranern die folgenden Tipps:

1. Legen Sie den Boden der Biotonne nach jeder Leerung mit mehreren Lagen zerknülltem Zeitungspapier oder mit Eierkartons aus.

2. Wickeln Sie feuchte Küchenabfälle stets gut in Zeitungspapier ein. Knüllpapier und gebrauchtes Küchenpapier erhöhen zusätzlich die Feuchtigkeitsbindung, so dass weniger feuchtes Material an der Tonnenwand festfrieren kann.

"Stellen Sie die Biotonne während der kalten Tage an einen frostsicheren Platz"

3. Füllen Sie Laub möglichst nur im trockenen Zustand in die Tonne und verdichten Sie den Inhalt bitte nicht.

4. Stellen Sie die Biotonne während der kalten Tage an einen frostsicheren Platz, zum Beispiel in die Garage, unter das Carport oder eine windgeschützte Hausecke. Die Bereitstellung der Tonne sollte erst kurz vor der Leerung erfolgen (am Morgen der Abfuhr bis 7 Uhr).

5. Lockern Sie bei starkem Frost den Inhalt der Grünen Tonne kurz vor der Leerung mit einem Stock, einem Besenstiel oder Ähnlichem.

5. Alternativ können Sie auch im Handel erhältliche kompostierbare Biobeutel verwenden.

Sollte die Biotonne einmal nicht geleert werden können, können die Bürger sich auf eigene Kosten Bio-Säcke der Stadt Neumünster an den bekannten Geschäften zu kaufen und bei der nächsten Leerung bereitzustellen, so das TBZ.

Für Fragen steht das TBZ unter der Rufnummer 04321/942-2900 zur Verfügung.