Als Nasanin Bergmann vor acht Jahren aus dem Iran nach Deutschland geflohen war, kam sie in die Gemeinschaftsunterkunft Neumünster. „Die Neumünsteraner haben mein Bild von den Deutschen geändert", sagte sie. Ihrem Mann Tobias riet sie zu, als Oberbürgermeister in Neumünster zu kandidieren.

Von Thorsten Geil