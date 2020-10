Die SPD in Neumünster hat den Wahlkampf für die Direktwahl des Oberbürgermeisters im Mai 2021 am Donnerstagabend in der Holstenhalle eröffnet. Bei der Kür des OB-Kandidaten bewies die Mitgliederversammlung Geschlossenheit: 97 Prozent votierten für Tobias Bergmann. Der freute sich über den Rückhalt.