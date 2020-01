In Neumünster fährt am Dienstag kein einziger Linienbus. Die Busfahrer der Stadtwerke Neumünster (SWN) sind dem Streik-Aufruf nahezu komplett gefolgt. Der Zob am Bahnhof ist wie ausgestorben. Nur sehr wenige Menschen warten dort auf ihren Bus. Die Auswirkungen sind allerdings nicht dramatisch.