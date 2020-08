Neumünster

Mehr als 40 junge Menschen bildet das Neumünsteraner Transport- und Logistikunternehmen momentan in sechs Berufsfeldern aus und „zeichnet sich dabei durch großes Engagement aus“, wie Petersen in seiner Laudatio betonte. „Sie bieten den jungen Menschen mehr als einen Ausbildungsplatz, Sie bieten Ihnen eine Perspektive“, wandte er sich an Henning Voigt.

Qualifizierte Mitarbeiter sind Gold wert

Beim Familienunternehmen Voigt ist es seit 1967, seit der erste Lehrling seinen Vertrag unterschrieb, Tradition, dass Auszubildenden ein Arbeitsplatz im Unternehmen angeboten wird. „Früher wie heute braucht man in der sich ständig weiterentwickelnden Logistikbranche gute Mitarbeiter“, sagte Henning Voigt. Seine Erfahrung habe ihm gezeigt, dass man Mitarbeiter fördern und permanent qualifizierten Nachwuchs ausbilden müsse.

Anzeige

Die Logistikbranche steh vor großen Herausforderungen

„Unsere Branche steht nicht erst seit Corona vor vielen Herausforderungen. Gut ausgebildete Fachkräfte sind zukünftig wichtiger denn je.“ Dass er und seine rund 400 Mitarbeiter sich kompetent um die Ausbildung kümmern, hat sich bei den Jugendlichen längst rumgesprochen. „Entgegen der landläufigen Entwicklung konnten wir bisher jeden Ausbildungsplatz besetzen“, freute sich Ausbildungsleiterin Stephanie Siebken.

Weitere KN+ Artikel

Als Frau in einer Männerwelt

„Das Arbeitsklima ist sehr kollegial“, sagte Finja Klocke (24). Die Auszubildende zur Fachkraft für Lagerlogistik fühlt sich „als Frau in einem von Männern dominierten Beruf voll akzeptiert“. Nach ihrer Ausbildung möchte sie gerne im Unternehmen bleiben.

Chance auf Neuanfang

Das strebt auch Maximilian Barck (27) an. Er macht ebenfalls eine Ausbildung in der Lagerlogistik. „Nachdem ich meinen Beruf aus Bäcker und Konditor wegen einer Mehlallergie nicht mehr ausüben konnte, habe ich bei Voigt eine tolle Chance bekommen, noch einmal eine interessanten Beruf zu erlernen“, sagte Barck.

Die Vertreter der IHK waren darüber sichtlich erfreut. Gehören doch eine geringe Vertragslösungen, Chancengleichheit auch für schwächere Jugendliche, die Mitwirkung bei Schulkooperationen und das Angebot von Praktika zu den Kriterien für die Auszeichnung Top-Ausbildungsbetrieb. Die Herbert Voigt GmbH hat sie alle erfüllt.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.