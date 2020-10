Kein Vorbeikommen war beim Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen am Hengst Rheinglanz. Bereits bei der Pflastermusterung am Donnerstag gab es für ihn Szenenapplaus vom Publikum. Der Dunkelbraune überzeugte die Körkomission an allen drei Tagen und erzielte am Sonntag einen sensationellen Preis.