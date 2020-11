Am Wochenende 21. und 22. November können auf dem Gelände der Holstenhallen keine Corona-Tests in dem dortigen Testzentrum des Roten Kreuzes gemacht werden. Das war so geplant, weil Demonstrationen gegen den AfD-Parteitag angekündigt waren. Trotz der Absage wird am Wochenende woanders getestet.