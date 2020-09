Der Besucherandrang hält sich am ersten Tag der "Fachausstellung Bau - powered by Nordbau" in den Holstenhallen Neumünster in engen Grenzen. Die behördliche verordnete Obergrenze von 1000 Menschen im Freigelände schien nicht in Gefahr zu sein. Ein wichtiger Branchentreff ist die Messe trotzdem.