Maskenpflicht in der Innenstadt zum Trotz: In Neumünster findet am 25. Oktober 2020 ein verkaufsoffener Sonntag statt, der letzte in diesem Jahr. Von 12 bis 17 Uhr können die Geschäfte öffnen. Das Citymanagement teilt aber auch mit: "Wir behalten uns vor, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen."