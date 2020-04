Die Straße Am Dosenbek in Neumünster wird ab dem Schreberweg bis zur Bahnlinie in Richtung Auwiesen ab Montag, 20. April, für etwa vier Monate gesperrt. Der Grund ist, dass im Brachenfelder Gehölz die Brücke über den Dosenbek erneuert wird. Dies ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.