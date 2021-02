Neumünster

„Der andauernde und derzeit nicht absehbare harte Lockdown stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Insbesondere die unmittelbar betroffenen Branchen wie Einzelhandel, Hotel und Gastronomie, Tourismus, Kultur und Veranstaltungen sowie deren Lieferanten fehlt derzeit eine wirkliche Perspektive“, teilte der UVM-Vorsitzende Jens van der Walle mit.

"Unternehmen warten noch auf November-Hilfen"

Der Verband habe kein Verständnis dafür, dass viele Unternehmen Ende Januar immer noch auf die November-Hilfen des Bundes warten müssten. Nach diesen Startschwierigkeiten müssten die Hilfen für Dezember, Januar und die kommenden Monate definitiv zügiger auf den Weg gebracht werden.

„Abschlagszahlungen sind häufig nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Jeder Tag des Lockdowns vernichtet Eigenkapital“, so van der Walle. Erfreulich sei aber, dass die Landesregierung angesichts der verlängerten Corona-Maßnahmen und zunehmender Liquiditätsengpässe den Zugang zum Härtefall-Fonds des Landes erleichtert habe.

Der UVM vertritt mit gut 500 Mitgliedsunternehmen die wirtschafts- und sozialpolitischen Interessen der Unternehmer gegenüber Politik und Verwaltung in der Region zwischen Rendsburg und Neumünster.

"Engagiertes Corona-Management"

Dem Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Neumünster attestiert der Verband ein engagiertes Corona-Management. Bei den Impfungen müssten aber deutliche Fortschritte erzielt werden, damit Lockerungen in greifbare Nähe kommen. Van der Walle: „Außerdem appellieren wir an die Gemeinden und Kommunen, sich frühzeitig Strategien und Ideen für ein zügiges Ankurbeln von Einzelhandel und Hotel und Gaststätten nach dem Lockdown zu entwickeln.“

"Wir bekommen nur Knüppel zwischen die Beine"

Ähnlich äußert sich auch der Neumünsteraner Unternehmer Thomas Hildebrandt in einem offenen Brief an Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Hildebrandt betreibt gemeinsam mit seiner Frau Bettina Seitz ein Hotel, eine Kochschule, einen Partyservice und die Gastronomie im Tierpark.

Sie hatten während des ersten Lockdowns investiert und weitere Hotelzimmer gebaut, dann kam der zweite Lockdown. „Wir haben neue coronakonforme Formate entwickelt, wir halten den Hotelbetrieb aufrecht, anstatt zu schließen und auf Förderung zu warten, und dafür bekommen wir in diesem Staat statt Anerkennung nur Knüppel zwischen die Beine geworfen“, schreibt Hildebrandt.

Fördergelder mussten zurückgezahlt werden

Statt für eine ernsthafte und möglichst rasche Hilfe zu sorgen, „verstrickt und verläuft sich alles in kleinbürgerlicher Bürokratie, die dazu führte, dass wir die ersten dringend benötigten Fördergelder jetzt zurückzahlen durften, weil meine drei Einzelfirmen als verbundenes Unternehmen gelten, weil ich immer der Geschäftsführer bin“, schreibt Hildebrandt an Minister Buchholz. Er und seine Frau hätten alles auf eine Karte gesetzt, Arbeitsplätze gesichert sowie zusätzliche geschaffen und Auszubildende eingestellt – „und jetzt sitzen wir auf dem Trockenen. Die versprochene Bazooka gleicht eher einer trockenen Wasserpistole. Wir brauchen aber Planungssicherheit“, so Thomas Hildebrandt.