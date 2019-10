Die Arbeiten an der Decke der 50-Meter-Halle im Bad am Stadtwald sowie die Grundreinigung des Beckens gingen schneller voran als geplant. Darum wird die Cabrio-Halle bereits am Sonnabend, 19. Oktober, wieder geöffnet. Das ist einige Tage früher als geplant, teilten die Stadtwerke Neumünster mit.