Eine 35 Jahre Katzenbesitzerin hat am Dienstag Strafanzeige gegen unbekannt bei der Polizei in Neumünster erstattet. Am 30. August wurde der 9 Jahre alter Kater Frau mutmaßlich mit einem Luftgewehr angeschossen, heißt es von der Polizei. Zunächst stellte die Besitzerin eine Wunde am Hals fest, die schließlich vom Tierarzt versorgt werden musste. Die Verletzung war nicht lebensbedrohlich, dennoch musste das Tier operiert werden.

Der Kater sei Freigänger und auch täglich draußen im Bereich von Elsterweg und Gadeland unterwegs, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten suchen nun nach Zeugen. Hinweise können bei der Polizei in Neumünster, Tel. 04321/9451111 abgegeben werden.

