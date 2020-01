„Schleswig-Holstein – Ahoi!“. Dreifach donnernd schallte der norddeutsche Narrenruf am Sonnabend durch den historischen Ratssaal in Neumünster. Bereits zum 19. Mal in Folge fand hier das alljährliche Prinzentreffen des Norddeutschen Karneval-Verbandes (NKV) statt.