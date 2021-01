Unfall in Neumünster: Blumen und ein Foto des getöteten Polizisten-Paares

Neumünster

Der schwere Verkehrsunfall in Neumünster hat sich am Mittwoch gegen 22.50 Uhr ereignet. Ein 24-jähriger Autofahrer, der laut Polizei mit zu hohem Tempo aus Richtung Bordesholm kam, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und war in die Gruppe auf dem Gehweg geschleudert. Der 34-Jährige und seine 30-jährige Partnerin, die privat unterwegs waren, starben an der Unfallstelle. Das gemeinsame Bild ist von den Familien aufgehängt worden. "In Liebe - eure Familien" steht auf dem Bild. Am Freitag teilte die Polizei mit, dass auch eine 27-Jährige, die das Paar begleitet hatte, im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen war.

Nach Unfall in Neumünster laufen Ermittlungen gegen den Verursacher

Die Polizei hat weiter mitgeteilt, dass sie nach dem Unfall in Neumünster Ermittlungen gegen den 24-jährigen Verursacher, der laut Polizei keine gültige Fahrerlaubnis hatte, wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet habe. Ob der Fahrer alkoholisiert war oder unter Drogen gestanden hatte, steht noch nicht fest. Die Ergebnisse der Blutuntersuchungen stehen laut Polizei noch aus.

Ort des Unfalls in Neumünster kein Unfallschwerpunkt

Die Ortseinfahrt in Neumünster-Einfeld ist kein Unfallschwerpunkt aus polizeilicher Sicht, teilte Sprecher Sönke Petersen mit. Dass die Autos teilweise aus der Stadt heraus oder hereinrasten, bestätigte er aber. "Ab und an erfolgen in der Straße am See Tempokontrollen." In der Kurve könne man nicht messen, weil es die Technik nicht zulasse.

Anwohner sprechen von "Gefahrenbereich"

Für Anwohner ist die Landesstraße ein Gefahrenbereich, in dem es wiederholt zu Beinaheunfällen komme. "Vor allem in der Kurve und im Bereich des Parkplatzes", schilderte ein älteres Ehepaar. "Ich hätte an dem Gehweg, an dem der Unfall passiert ist, schon längst eine Leitplanke installiert. Wer in der Kurve deutlich zu schnell ist, den trägt es dorthin", betonte der Mann.

Oberbürgermeister drückt nach Unfall in Neumünster Anteilnahme aus

Die Stadt Neumünster sieht den Bereich wie die Polizei nicht als einen Unfallschwerpunkt. „Der Tod eines geliebten Menschen ist immer ein schreckliches Ereignis, aber der Unfallabend im Bereich der Einfelder Schanze übersteigt das, was ein Mensch ertragen kann", betonte Oberbürgermeister Olaf Tauras. "Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei den Hinterbliebenen, den Familien und den Freunden Unfallopfer, die viel zu jung aus dem Leben gerissen wurden."

Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack hatte am Donnerstag ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.