Neumünster

Die verkehrstechnische Untersuchung des Unglücksfahrzeugs und der Unfallstelle sowie die Blutanalyse des 24-jährigen Fahrers stehen noch aus. Oberstaatsanwalt Axel Bieler rechnet damit Anfang der kommenden Woche.

Am Mittwoch vergangener Woche war der VW Golf des 24-Jährigen an der Einfelder Schanze ins Schleudern geraten und hatte drei Menschen auf dem Gehweg umgefahren. Ein Mann (34), seine Partnerin (30) und deren Schwester (27) starben. Das Paar wohnte in Einfeld und ging regelmäßig abends dort spazieren. Die jüngere Frau war von ihrem Wohnort Rostock bei ihrer Schwester in Einfeld zu Besuch, die an diesem Tag ihren 30. Geburtstag feierte. Sie war sofort tot, die 27-jährige Schwester erlag am Freitag im Krankenhaus ihren Verletzungen.

„Sie war eine sehr liebenswürdige Frau"

Die Tragödie bewegt immer noch ganz Neumünster. Das Mitgefühl mit den Eltern, die ihre beiden Kinder verloren haben, ist grenzenlos. „Ich kann das immer noch nicht glauben“, sagt ein früherer Arbeitskollege der jüngeren Frau. Sie hatte nach der Schule eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau in Neumünster gemacht. Im Sommer 2016 war sie mit ihrem Ehemann nach München gezogen und später nach Rostock. „Sie war eine sehr liebenswürdige, zuverlässige und immer fröhliche Frau und tolle Kollegin. Die Familie ging ihr über alles“, sagt der ehemalige Arbeitskollege.

Der Unfallfahrer von Neumünster hatte keinen Führerschein – aus gutem Grund

Der Unfallfahrer hatte keinen Führerschein – aus gutem Grund. „Die Straßenverkehrsbehörde Neumünster hatte ihn für ungeeignet befunden, weiter am Straßenverkehr teilzunehmen“, sagte Oberstaatsanwalt Bieler. Der Führerschein war ihm vor einigen Monaten entzogen worden, weil er immer wieder mit Drogen zu tun hatte und sogar wegen Drogenhandels vorbestraft war. Zuvor soll er den Führerschein zeitweilig schon einmal wegen einer Tempofahrt verloren haben.

Seit gestern steht eine Geschwindigkeits-Messtafel an der Unfallstelle. Sie zeigt an, wie schnell man mit seinem Wagen fährt. Die Ortseinfahrt von Neumünster aus Bordesholm kommend war aus polizeilicher Sicht bislang kein Unfallschwerpunkt, auch wenn dort die Autos teilweise aus der Stadt herein- oder herausrasen. In der Kurve, aus der der Unfallfahrer herausflog, können die Radargeräte aber nicht korrekt messen.