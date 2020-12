Die Zahl der Obdach- und Wohnungslosen steigt jedes Jahr. Die Zentrale Beratungsstelle in Neumünster, die Diakonie Rendsburg-Eckernförde und das Amt Nortorfer Land bieten im Winter Unterkunft und Notschlafstellen an. Während an manchen Orten der Platz gerade noch reicht, wird er anderswo eng.