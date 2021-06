Das ist wohl nicht nur in Neumünster einmalig: Uwe Döring steht seit 25 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrats der Holstenhallen. Der hatte noch nie einen anderen Vorsitzenden. Döring, der am Sonntag 75 Jahre alt wird, blickt zurück auf 25 spannende Jahre in dem größten Messestandort des Landes.