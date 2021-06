Neumünster

Ein nettes Detail aus den geplatzten Gesprächen haben die Neumünsteraner übernommen: Sie haben sich den geplanten Namen „VR-Bank zwischen den Meeren“ schützen lassen und wollen ihre Bank schon jetzt umbenennen.

Einen Tag vor dem Notartermin zur Beurkundung des Fusionsvertrags hatten die Vorstände aus Handewitt, Husum und Heide ihren Kollegen in Neumünster Anfang Mai mitgeteilt, dass sie nun doch lieber unter sich bleiben und nicht mit Neumünster fusionieren wollen. „Die wahren Gründe sind uns bis heute nicht bekannt. Wir glauben, die Kolleginnen und Kollegen haben im allerletzten Moment kalte Füße bekommen“, sagte Dirk Dejewski, als er und sein Vorstandskollege Rainer Bouss am Dienstagabend vor der Vertreterversammlung ihre Bilanz 2020 präsentierten.

Neuer Name, alte Schilder an den Filialen

Die Herausforderungen für Banken stiegen aber weiter, der Kostendruck nehme zu, und darum sei es sinnvoll, Kräfte zu bündeln, sagte Dejewski. Man mache die Arme weit auf – buchstäblich in alle Himmelsrichtungen, und das solle der neue Name auch ausdrücken, ergänzte Bouss. Allerdings würden nach der Umfirmierung keine neuen Firmenschilder an die Filialen geschraubt; alles bleibe beim Alten.

Ein ähnlich selbstbewusstes Signal setzt die Bank mit der Anpassung ihrer Kreditobergrenze. Um gemeinsam mit Kundinnen und Kunden weiter zu wachsen, darf der Vorstand künftig Einzelkredite von bis zu 21 Millionen Euro ausgeben und nicht mehr nur von 16 Millionen. „Der Bedarf ist da, es gibt eine ganze Reihe von potenten Kunden in dieser Liga“, sagte Rainer Bouss.

Kunden tragen der Bank das Geld ins Haus

Das Geschäftsjahr 2020 lief trotz vieler Einschränkungen durch die Pandemie recht erfolgreich. Der Gewinn (vor Steuern) stieg von 13,7 auf 14,9 Millionen Euro – obwohl das Geschäft mit den Zinsen immer schwerer wird. Der Zinsüberschuss sank von 26,7 auf 26,2 Millionen Euro. Kredite an Kunden und Einlagen von Kunden wuchsen weiter, wobei die Kunden ihrer Bank immer mehr Geld ins Haus tragen. „Dieses Wachstum um mehr als zehn Prozent ist ein Zeichen des Vertrauens, uns aber schon fast zu hoch. Wir als Bank haben vergangenes Jahr rund 200.000 Euro an Strafzinsen bezahlen müssen“, sagte Bouss. Privatkunden mit mehr als 100.000 Euro auf dem Sparbuch müssen schon lange ebenfalls diese „Verwahrentgelte“ an die VR-Bank zahlen.

Die Kernkapitalquote des Instituts ist minimal gefallen (von 18,5 auf 18,4 Prozent), aber die Bank sieht sich sehr solide aufgestellt. In nahezu allen Bewertungskriterien steht sie besser da als der Durchschnitt der vergleichbaren Institute.