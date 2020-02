Freude über erfolgreiches Geschäftsjahr

Neumünster

Das verkündeten Rainer Bouss und Dirk Dejewski während der Präsentation ihres vorläufigen Jahresergebnisses in der Neumünsteraner Zentrale. „Unsere kontinuierliche Präsenz und unser beständiges Wirtschaften zahlen sich aus – für Kunden, Mitglieder und Mitarbeiter gleichermaßen“, sagten die beiden Vorstandsmitglieder. „Vertrauen und Kontinuität bleiben das Fundament unseres Geschäftsmodells.“

Zuverlässiger Kreditgeber für die Region

Als einzige Finanzgruppe Deutschlands, die ihre Kunden quasi per Gesetz in den Mittelpunkt stellt, genießt die Genossenschaft großes Vertrauen. Die Zahl der Neukunden und die Kundeneinlagen sind um 58 Millionen Euro auf nunmehr eine Milliarde Euro gestiegen. „Dass das klassische Sparbuch momentan keine Freude macht, überzeugt auch unsere konservativen Kunden zu Anlagen in Investmentfonds“, sagte Rainer Bouss.

Der Wunsch nach einem Eigenheim und die Investitionen mittelständischer Unternehmen aus der Region seien unverändert groß. „Unser Kundenkreditvolumen stieg im letzten Jahr auf 1,15 Milliarden Euro gegenüber 1,13 in 2018“, sagte er. Mit einer Gesamtkapitalquote von 20,3 Prozent bleibt die Genossenschaftsbank ein zuverlässiger Kreditgeber für die Region.

820.000 Euro in den letzten fünf gespendet

Um ihre Verbundenheit mit ihrem Geschäftsgebiet zum Ausdruck zu bringen, unterstützt die VR Bank kulturelle und gesellschaftliche Projekte. Die Spendensumme der letzten fünf Jahre betrug 820.000 Euro. „Und natürlich stärkten wir die Region in 2019 mit 2,1 Millionen Euro an Gewerbesteuern, einer Summe von acht Millionen für Nettogehälter und mit Aufträgen an hiesige Unternehmen mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Millionen Euro“, unterstrich Dirk Dejewski.

Sechs Prozent Dividende für Mitglieder

„Unsere Unternehmenskultur basiert auf einem Wertesystem, das den Menschen als wichtigsten Bestandteil versteht“, sagte Rainer Bouss. Gleichbleibende Mitarbeiterzahlen und eine geringe Fluktuation sind das Ergebnis. Die positive Gesamtbilanz kommt den 22.867 Mitgliedern zugute. Für 2019 wird eine Dividende von sechs Prozent ausgeschüttet.

Weitere Filialschließungen stehen nicht an. „Wir haben im Dezember eine Analyse durchgeführt und sehen für dieses Jahr keinen Handlungsbedarf“, sagte Rainer Bouss. Nachdem die Bordesholmer Filiale im letzten Jahr umgebaut wurde, ist Bad Segeberg in diesem Jahr dran. „Wir werden jedes Jahr zwei Geschäftsstellen modernisieren“, erklärte Dejewski. Fusionen seien momentan nicht in Sicht. „Auch wenn wir grundsätzlich keine Gegner von Zusammenschlüssen sind. Wir bleiben eine ganz normale Bank.“

