Vatertag in der Region: "Die Leute waren alle sehr vernünftig"

Auch am Himmelfahrtstag galten Kontaktverbot und Abstandregeln. Doch die Befürchtungen, der Behörden, dass schönes Wetter und zu viel Alkohol für Probleme sorgen, blieben bis zum Abend unbegründet.

Und so waren es vor allem Familien, die das sonnige Frühlingswetter für einen Tagesausflug mit Kind und Kegel nutzten. So wie Vater und Sohn Strauß aus Brügge. Mit ihren historischen Schleppern gingen sie gestern auf eine gemeinsame 60-Kilometer-Tour. Am Einfelder See war am frühen Mittag Zeit für eine Pause.

„Normalerweise wären wir an Himmelfahrt natürlich beim Lanz-Bulldog-Treffen in Brokstedt“, sagt Axel Strauß. „Doch das fällt ja in diesem Jahr flach.“ Den Spaß an den Traktoren ließen sich die beiden gestern dennoch nicht nehmen. Mit ihren Schleppern aus den Jahren 1950 und 1957 tuckerten sie übers Land.

Mit Zollstöcken am Ufer

Wenige Meter weiter hatten es sich die drei Neumünsteraner Markus, Tobias und Maxi Reinhold am Ufer gemütlich gemacht. Die Corona-Regeln kennen sie genau. „Wir kommen nur aus zwei Haushalten“, versichert Markus Reinhold. Zwischen den Ausflüglern lagen Zollstöcke – auf zwei Meter ausgeklappt.

„Als die Polizei uns vorhin gesehen hat, gab es einen Daumen hoch“, sagt der 40-jährige. Mit dem Bollerwagen wären die drei Männer gestern ohnehin nicht losgezogen. „Das ist schon ein paar Jahre her, dass wir da mitgelaufen sind“, erinnert sich Tobias Reinhold. Über die fast leeren Ufer des Einfelder Sees am Mittag wunderte sich das Neumünsteraner Trio. „Wir hätten gedacht, hier ist mehr los.“

Ruhe am Bordesholmer See

Noch ruhiger ging es zu dieser Zeit am Bordesholmer See zu. Nur eine Handvoll Menschen traf sich an der Badestelle. Am gegenüberliegenden Ufer gingen Helga Kock und Dieter Teicke spazieren und nutzten eine Bank im Schatten für eine Pause. Die beiden Tagesausflügler aus Heikendorf und Kiel hatten einen Alternativplan, wenn es ihnen am Ufer zu voll geworden wäre. „Dann wären wir nach Strande gefahren“, sagt Dieter Teicke. „Gott sei dank halten sich die Leute zurück“, sagt Helga Kock. Sie befürchtet: Wenn die Regeln in Zeiten von Corona nicht befolgt werden, „kommt das auf uns alle zurück.“

Positive Bilanz der Polizei

Bis zum Abend blieb es im gesamten Bereich der Polizeidirektion Neumünster ruhig. Polizeisprecher Michael Heinrich konnte nicht einen Zwischenfall nennen, der auf Himmelfahrt zurückzuführen wäre. „Die Mordsgaudi hat dieses Jahr einfach nicht stattgefunden“, so die positive Bilanz der Polizei. Einhellige Rückmeldung der Beamten draußen im Einsatz: „Die Leute waren alle sehr vernünftig“.

