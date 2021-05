Zehn Grad, Nieselregen: Das Wetter spielte am Donnerstag nicht mit, wenn man auf eine Bollerwagen-Tour am Vatertag an den Einfelder- oder Bordesholmer See geliebäugelt hätte. Das war gut so, denn solche Aktionen sind aufgrund der Pandemie auch nicht gestattet. Fazit der Polizei: Alles blieb ruhig.