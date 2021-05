Neumünster

Von seiner Kandidatur hat Bergmann die Spitzen von Verdi in Neumünster, den Bezirksvorsitzenden Christof Ostheimer und die Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Südholstein Almut Auerbach, überzeugt. Die Gewerkschafter haben dabei offensichtlich mehr Schnittmengen mit dem Kandidaten der Sozialdemokraten, der auch Mitglied der Gewerkschaft ist, gefunden.

Verdi: Bergmann richtiger OB für Arbeitnehmer

Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sei es wichtig, dass sie sich vom Oberbürgermeister ihrer Stadt mindestens genauso vertreten fühlen, wie die Unternehmer und der Mittelstand, teilen Auerbach und Ostheimer für Verdi-Südholstein mit. Bergmann habe aufgrund seiner haupt- und ehrenamtlichen Tätigkeiten vielfältige Einblicke in die Berufswelt sowie in die Sorgen und Nöte der Menschen. Deshalb gehen die Verdi-Aktivisten davon aus, dass Bergmann in den Bereichen Wohnungsbau, Ansiedlung einer Hochschule, Schaffung von Arbeitsplätzen, Integration der Zugewanderten oder den Belangen im Gesundheitsbereich etwas erreichen kann.

Es sei kein Nachteil, dass Bergmann kein gebürtiger Neumünsteraner ist, betonen die Gewerkschafter. Als Ortsfremder habe er "eine andere Draufsicht" auf Probleme in der Stadt wie das mangelhafte Radwegenetz, die fehlenden Kindertagesstätten-Plätze und das notwendige strikte Vorgehen gegen faschistische und rechtspopulistische Tendenzen.

Lesen Sie auch:Der Wahltag zum Nachlesen - OB-Wahl in Neumünster: Tauras und Bergmann ziehen in die Stichwahl

Weiterer Punkt auf der Liste von Verdi sind die Leerstände im Innenstadtbereich. Von Tobias Bergmann sei zu erwarten, dass er sich vehement für eine Wiederbelebung einsetzen werde, was durch Vermietungen der Geschäftsräume zu Arbeitsplätzen im Handel und bei den Dienstleistungen führen würde. Brgüßt haben die Gewerkschafter auch Bergmanns Haltung zum beabsichtigten Verkauf der Wärmesparte der Stadtwerke Neumünster (SWN) an einen privaten Investor: „Bei einem so sehr wichtigen Thema erwarte ich ein Höchstmaß an Transparenz. Mögliche Alternativen zu einer Privatisierung müssen geprüft werden“, so Tobias Bergmann.

Entscheidende Stichwahl am Sonntag, 30. Mai

Zu den Unterstützern von Bergmann gehören auch Grünen, deren Kandidat Sven Radestock im ersten Wahlgang unterlag. Die Stichwahl in Neumünster finden am 30. Mai statt. Das Wahllkokal für die Briefwahl im Rathaus am Großflecken ist bereits geöffnet. Im ersten Wahlgang am 9. Mai hatten Amtsinhaber Olaf Tauras 40,6 Prozent und Tobias Bergmann 26,9 Prozent der Stimmen bekommen. Damit konnte keiner die erforderliche absolute Mehrheit erreichen.