Klimaschutz vor der eigenen Haustür

Neumünster

Der Verein Naturhelden lud zur Gründungsversammlung in die alte Backofenfabrik nach Neumünster ein. Der Einladung folgte eine bunte Mischung von Bürgern aus der Stadt. Sie arbeiten im Tierpark und in den Holstenhallen, im Steuerbüro und in der Kaffeerösterei, im Supermarkt und in der Bank und sie bezeichnen sich als „eine Gruppe hochmotivierter Naturliebhaber, die mehr wollen, als Natur ‚nur’ gut finden“. Am Mittwochabend schufen Jan Meifert, Verena Kaspari, Kai Grebenkow, Marion Möller, Svenja Thomas und Dirk Iwersen Grundlagen, damit auf Worte Taten folgen.

„Klar bin ich dafür!“ Beim Thema Naturschutz ist die allgemeine Fürsprache groß. Geht es um die Umsetzung konkreter Maßnahmen, lichten sich die Reihen der Mitstreiter. Vielen Menschen fehlt es schlicht an Zeit, dem nötigen Fachwissen oder an den finanziellen Mitteln, um eine gute Idee realisieren zu können.

Ein lokales Netzwerk für die Natur

„Und genau hier will unser neuer Verein aktiv werden“, erklärte Jan Meifert. Am Mittwochabend wurde der Inhaber von Edeka Meyer’s während der Gründungsversammlung von Naturhelden e.V. in der alten Backofenfabrik von den 30 Gründungsmitgliedern einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Tierparkdirektorin Verena Kaspari übernimmt den 2. Vorsitz und Steuerberater Kai Grebenkow wurde zum Schatzmeister gewählt. Als Beisitzer fungieren Bankkauffrau Marion Möller, die Inhaberin der Kaffeerösterei Neumünster Svenja Thomas und der Geschäftsführer der Holstenhallen Dirk Iwersen.

Jan Meifert : „Es ging uns von Anfang an ums Mitmischen"

Initiator des Vereins ist Jan Meifert. Vor anderthalb Jahren organisierte er einen Workshop zum Thema Naturschutz und präsentierte seine Projektidee, bei der Menschen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Zusammenhängen ein lokales Netzwerk bilden, um Naturschutz vor der eigenen Haustür zu betreiben.

Jeder, der sich engagieren will, kann mitmachen. Egal, ob er als freiwilliger Helfer seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, monetär oder mit Sachleistungen unterstützt oder sein Fachwissen weitergibt. „Es ging uns von Anfang an ums Mitmischen“, sagte Meifert. „Nicht zusehen, sondern handeln. Und zwar nicht erst morgen, sondern hier und jetzt.“ Viele Ideen haben Jan Meifert und seine Mitstreiter seit dem ersten Treffen zusammengetragen.

Nachhaltige Projekte für den Artenschutz

Schnell war das Thema Nachhaltigkeit auf dem Tisch. „Wir starten unsere Vereinsgeschichte, indem wir den Insektenschutz für drei Jahre in den Fokus unserer Arbeit stellen“, erklärte Verena Kaspari. „Wildinsekten gehören ebenso zu den Naturhelden, wie die Insektenfresser, denen wir unser nächstes Hauptprojekt in drei Jahren widmen wollen“, erklärte die Tierparkdirektorin und wies darauf hin, dass „Für unsere Naturhelden Schleswig-Holstein“ als Namenszusatz des Vereins, den Stellenwert von Insekten und Kleinstlebewesen für den Naturschutz verdeutliche.

Naturhelden freuen sich über gute Ideen und Mitstreiter

Erste Gespräche mit Besitzern brachliegender Flächen zur Umwandlung in Wildblumenwiesen sind bereits geführt, Landwirte haben den Einsatz ihrer Maschinen zugesagt. Jetzt hoffen die Vereinsgründer auf viele Unterstützer. Wer sich für Naturschutz vor der eigenen Haustür engagieren will, eine gute Idee hat oder als freiwilliger Helfer tätig werden will, kann sich unter kontakt@naturhelden.sh an den Verein wenden. Nähere Informationen gibt es unter: www.naturhelden.sh

