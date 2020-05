Blühwiese soll Insekten helfen

Neumünster

„Corona verbietet uns zwar weiterhin ein Treffen von mehr als zwei Vereinsmitgliedern“, sagte Harms-Biß, „aber die Natur kann nicht warten“. Außerdem könne er Kontaktsperren auf dem Feld problemlos einhalten. Rund einen Hektar stellt der Bönebüttler Erdbeerbauer dem Verein und damit dem Naturschutz für ein Jahr zur Verfügung.

Ein Festmahl für die Bienen: Kamille, Klee und Kornblume

Statt Erdbeeren werden ab Juni – so schätzt der Landwirt – Kamille, Klee, Kornblumen, Salbei, Klatschmohn und Thymian die Selbstpflücker auf seinem benachbarten Erdbeerfeld an der Plöner Straße und natürlich die Wildbienen aus der Umgebung erfreuen.

Anzeige

Steingärten nehmen Insekten die Existenzgrundlage

„Steingärten, englische Rasen und Zierpflanzen stoßen bei vielen Gartenbesitzern nach wie vor auf Zuspruch“, sagte Christian Farms-Biß. Dass man den Insekten mit dieser Art der Gartengestaltung die Existenzgrundlage nähme, sei manchen Menschen immer noch nicht klar. Doch langsam scheine sich das Bewusstsein zu ändern. „Immer mehr Menschen realisieren das Insektensterben und setzen sich für den Naturschutz vor der eigenen Haustür ein.“

Weitere KN+ Artikel

Einfach Macher sein. Handeln steht im Vordergrund

Diese Erfahrung hat auch Jan Meifert gemacht und deshalb vor anderthalb Jahren die Projektidee „Naturhelden“ entwickelt, bei der eigenes Handeln im Vordergrund steht. „Es ging uns von Anfang an ums Aktivwerden – und zwar hier und jetzt“, unterstrich Meifert. Sein Konzept geht auf.

„Das Interesse war riesig, als wir vor fünf Monaten zur Gründungsversammlung unseres Vereins Naturhelden e.V. luden“, sagte der Inhaber von Edeka Meyer’s nicht ohne Stolz. Mit der Idee, gemeinsam Naturschutz vor der eigenen Haustür zu betreiben, schien der Initiator einen Nerv getroffen zu haben.

Insektenschutz steht im Fokus

So stellten etwa Landwirte sofort brachliegende Flächen, ihre Arbeitskraft oder Fahrzeuge zur Verfügung. Neben Erdbeerbauer Christian Harms-Biß, überlässt der Padenstedter Spargelbauer Andy Reimers den Naturhelden für ein Jahr eine Fläche von 1,8 Hektar, und auch Landwirt Rolf Klein hält eine Fläche am Tasdorfer Weg frei. Alle drei Felder bestellte Christian Harms-Biß gestern mit Blühsaat.

„Der Insektenschutz wird in den nächsten drei Jahren im Fokus unserer Arbeit stehen“, erklärte Jan Meifert. Anschließend will sich der Verein den Insektenfressern widmen.

Mehr aus Neumünster lesen Sie hier.