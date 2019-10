Neumünster

Ganz im Zeichen von Blaulicht und Uniformen steht die Holsten-Galerie am verkaufsoffenen Sonntag Neumünster am 27. Oktober. Dort wird sich neben der Polizei und Bundespolizei auch die Regieeinheit Katastrophenschutz Neumünster in Kooperation mit dem Förderverein Stadtfeuerwehrverband präsentieren.

Höhe...