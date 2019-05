„Einzelne Cliquen hat es in unserer Klasse nie gegeben. Wir waren von Anfang an ein eingeschworener Haufen und sind es bis heute geblieben“, sagte Ewald Strauß. Vor 65 Jahren legte der pensionierte Ingenieur gemeinsam mit zwölf Klassenkameraden seine Abiturprüfung an der Holstenschule ab.