Neumünster

Das Szenario des Unfalls zwischen Radfahrern und abbiegenden Pkw ist der Polizei aktuell nur zu bekannt. Landesweit ist bereits an jedem vierten Unfall ein Radfahrer beteiligt. In dem aktuellen Fall war der Radler schuldlos. Er fuhr korrekt auf der rechten Straßenseite in Richtung Holsatenring. Der Pkw-Fahrer soll ihn nach Angaben der Polizei schlicht übersehen haben. Unfälle mit Fahrradfahrern nehmen zu.

Fehler machen Auto- und Radfahrer gleichermaßen

Solche Fahrfehler beim Abbiegen stehen bei den motorisierten Verkehrsteilnehmern an erster Stelle in der Statistik, so die Polizei. Auch die Missachtung von Vorfahrt und Fehler beim Ein- und Aussteigen, wenn Radfahrer in geöffnete Türen krachen. Allerdings verursachen auch Radfahrer Unfälle, vor allem durch die Nutzung des Radwegs auf der falschen Seiten entgegen der Fahrtrichtung, so die Polizei. Nicht angepasste Geschwindigkeit und die Missachtung von Vorfahrtregeln kommen auch bei den Pedalisten vor.

Lesen Sie auch:Polizei zieht Bilanz - 3610 Unfälle in einem Jahr im Kreis Plön

Landespolizei kündigt verstärkte Kontrollen an

Die Landespolizei habe in diesem Jahr die Radfahrer zum Schwerpunktthema im Bereich Verkehr gemacht, so der Sprecher der Polizeidirektion Neumünster. Um die Verkehrsunfallzahlen zu senken, fänden gerade in den unfallträchtigen warmen Sommermonaten zwischen Mai und September zahlreiche Kontrollen statt, kündigt die Polizei an. Damit sollen die Kraftfahrer und Fahrradfahrer für die Gefahren und Schutzbedürfnisses des Radverkehrs gleichermaßen sensibilisiert werden. Den Fahrradfahrern solle vermittelt werden, dass regelkonformes und verantwortungsvolles Verhalten das eigene Risiko minimieren könne.