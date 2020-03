Verletzte Polizisten machen Urlaub

Neumünster

Am 19. Oktober 2019 waren Polizeihauptmeisterin Anja U. (42) und Polizeikommissar Felix K. (33) in ihrem Streifenwagen an einer Fahndung beteiligt, weil es auf dem Postparkplatz an der Friedrichstraße in Neumünster eine Schlägerei gegeben hatte.

Als Schläge drohten, ging der Polizist dazwischen

"Am Busbahnhof sahen wir einen Streit zwischen einem jungen Mann und einer jungen Frau. Wir stiegen aus und wollten die Situation beruhigen. Es war offensichtlich ein Beziehungsstreit. Als der Mann die Frau zu schlagen drohte, stellte ich mich dazwischen", sagt Felix K.

Ohne jede Vorwarnung flog die Faust ins Gesicht

Ohne jede Vorwarnung schlug der 17-Jährige dem Polizisten die Faust ins Gesicht. Beide Männer gingen zu Boden, der Schläger landete auf dem Beamten, es kam zur Rangelei. Anja U. eilte zur Hilfe und hatte große Mühe, den aggressiven Mann von ihrem Kollegen herunterzuziehen.

Der Mann stand unter Drogen und war ohne jedes Schmerzempfinden

Der Angreifer leistete weiter erheblichen Widerstand, schlug um sich, war extrem aggressiv. Wegen der laufenden Großfahndung war zwar schnell Verstärkung am Zob, aber sieben oder acht Polizisten waren nötig, um den rasenden Mann zu Boden zu bringen. "Der stand unter Drogen und war ohne jedes Schmerzempfinden", sagte Anja U.

Kommissar K. hatte einen gebrochenen Finger, Hauptmeisterin U. mehrere Bänderrisse in der linken Hand. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sie war zwei Monate dienstunfähig, er sogar mehr als drei Monate. Beide haben auch fast fünf Monate danach immer noch Beschwerden. Felix K.: "Mich hat das lange beschäftigt, weil der Angriff so völlig unvermittelt kam. Diese Brutalität kannte ich noch nicht."

Landtagspräsident brachte Gutscheine

Am Mittwoch besuchte Landtagspräsident Klaus Schlie ( CDU) die beiden Polizisten auf dem Revier in Neumünster. Er kam als Vorsitzender des "Hilfs- und Unterstützungsfonds für Polizeibeschäftigte und deren Familien in Not" und überreichte ihnen je einen Gutschein für einen einwöchigen Urlaub mit ihren Familien in Bayern. Das Geld dafür kommt aus Spenden.

Gewalt gegen Polizisten Auch 2019 hat es unheimlich viel Gewaltpotenzial gegen Polizisten gegeben: 386 Beamte in Schleswig-Holstein wurden im Dienst durch aggressive Menschen verletzt und waren zusammen 490 Tage dienstunfähig. 1286 Strafanzeigen wegen Widerstands und tätlicher Angriffe auf Vollstreckungsbeamte kamen in die Akten, also durchschnittlich drei Übergriffe pro Tag. Klaus Schlie: "Die Zahlen sind zwar 2019 nicht weiter gestiegen, liegen aber auf einem besorgniserregend hohen Niveau." Der Hilfsfonds besteht seit etwa 20 Jahren und hat Polizisten und deren Familien in dieser Zeit in mehr als 150 Fällen mit zusammen gut 220.000 Euro unterstützt. Das Geld stammt fast ausschließlich aus Spenden.

Schlie : "Der Respekt vor Autoritäten muss wieder wachsen"

"Das kann kein Ersatz oder eine Wiedergutmachung für die Schmerzen sein, aber es ist ein wichtiges Zeichen gesellschaftlicher Solidarität", sagte Schlie. Man wolle zeigen, dass die Masse der Bevölkerung hinter der Polizei stehe. Der Respekt vor Autoritäten müsse wieder wachsen, und das sollte nach Ansicht von Klaus Schlie bereits bei der Erziehung in der Familie anfangen.

Täter fiel am selben Abend erneut auf

Für Anja U. war es an diesem 19. Oktober bereits der vierte Fall von Widerstand des Monats. Der Angreifer war vielen ihrer Kollegen bereits gut bekannt. Er wurde nach den üblichen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und fiel noch am selben Abend erneut unangenehm in Neumünster auf.

