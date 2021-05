Gewissheit, ob es sich bei der in Fitzbek bei Rade gefundenen Frauenleiche um die seit Ende Februar vermisste Mutter aus Padenstedt handelt, hat man noch nicht. Die Staatsanwaltschaft Kiel geht aber davon aus. Oberstaatsanwalt Michael Bimler sprach am Montag von Indizien, die für die 48-Jährige sprächen.

Von Frank Scheer