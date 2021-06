Padenstedt

Am 6. Mai hatte eine Radfahrerin in einem Graben in Fitzek bei Rade die Leiche von Christianne B. aus Padenstedt bei Neumünster entdeckt. Sie galt seit dem 28. Februar als vermisst. Ihr Ehemann hatte bei der Polizei angegeben, sie sei nach einem Spaziergang nicht wieder aufgetaucht. Der 54-Jährige war später am 12. März tot neben den Bahngleisen in der Nähe der "Wittorfer Burg" aufgefunden worden. Dabei soll es sich um einen Freitod gehandelt haben.

Bei der gefundenen Frauenleiche hatte die Polizei wegen der markanten Tätowierungen sofort den Verdacht, dass es sich um die vermisste 48-Jährige aus Padenstedt handelt. Nach den rechtsmedizinischen Untersuchungen bestätigte sich Mitte Mai dieser Verdacht. Über die Todesursache rätselt man aber noch. "Die Obduktion hat keine eindeutige Todesursache ergeben", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler auf Nachfrage. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen könnten erst in einigen Wochen oder Monaten vorliegen, ergänzte er.