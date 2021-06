Neumünster

„Sowohl zwei Taucher als auch zwei Spürhunde der Polizei hatten seit 11 Uhr auf dem See nach dem vermissten Mädchen gesucht, aber es konnte nicht gefunden werden“, teilte die Polizeidirektion Neumünster am Nachmittag mit. Am Montag werde die Suche durch die Kriminalpolizei Neumünster und Spezialeinheiten am Einfelder See fortgeführt.

Gegen 15 Uhr war das Mädchen aus Neumünster am Freitag mit einer Freundin ins Wasser des Einfelder Sees gegangen, um sich abzukühlen. Sie hatten sich an der Badestelle Einfelder Schanze aufgehalten, unweit des Ruder- und des Segelclubs und quasi direkt vor der Rettungsstation der DLRG. Die war aber am Freitagnachmittag nicht besetzt.

"Wenige Meter neben dem Steg geht es offenbar steil in die Tiefe. Das Mädchen soll Nichtschwimmerin und vor den Augen ihrer Freundin urplötzlich versunken sein", sagte Sönke Petersen, Pressesprecher der Polizeidirektion Neumünster. Die Freundin schlug sofort Alarm und löste damit einen großen Rettungseinsatz aus.

Mehr als 70 Rettungskräfte waren im Einsatz. Gegen 22 Uhr war die weitere Suche wegen der Dunkelheit sinnlos geworden und wurde abgebrochen.

Zwei Spürhunde schlugen an derselben Stelle an

Gegen 11 Uhr nahm die Polizei am Sonnabend mit den Spürhunden Thor und Zan aus Eutin die Suche wieder auf. Der Platz vor der DLRG-Station wurde als Basis genutzt; hier bereitete sich auch die Tauchereinsatzstaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes aus Kiel auf ihren Einsatz vor. Sie war auch am Freitag schon vor Ort gewesen.

Schon nach kurzer Zeit schlug Spürhund Thor auf dem Wasser an, etwa 150 Meter vor dem Gelände des Ruderclubs Neumünster. Anschließend wurde auch der zweite Polizeihund auf das Boot gebracht und in sehr langsamer Fahrt über den See gefahren. Er schlug an derselben Stelle an; das Bellen war bis zur Badestelle zu hören.

Eine Bootsbesatzung der DLRG suchte daraufhin diesen Bereich mit einem Sonargerät ab. Die Taucher an Land überprüften noch einmal ihre Ausrüstung. Alle Beteiligten an Land bereiteten sich auf das Schlimmste vor.

Feuerwehrleute suchten in einer Kette im Wasser

Doch die Taucher kehrten ans Ufer zurück, ohne das Mädchen gefunden zu haben. Daraufhin wurde noch einmal einer der Hunde aufs Wasser gebracht; er schlug an einer anderen Stelle an. „Dann sind die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld in das flache Wasser in Höhe des Kanu-Clubs gegangen und haben in einer Menschenkette gesucht, aber auch sie haben nichts gefunden“, sagte Stadtsprecher Stephan Beitz. Der See ist sehr trübe, die Sicht sehr schlecht.

Als die ASB-Taucher und die Polizei am Nachmittag abgerückt waren, setzte die Einfelder Feuerwehr mit Booten die Suche in den Uferbereichen fort. Das wird sie nach Auskunft von Beitz auch an den nächsten Tagen tun.