Nun gibt es traurige Gewissheit: Das 13-jährige Mädchen aus Neumünster ist tot. Eine Bootsbesatzung der Freiwilligen Feuerwehr Einfeld fand am Sonntagmorgen den Leichnam des Mädchens, das am Freitagnachmittag beim Baden im Einfelder See plötzlich versunken war.