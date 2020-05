Eine "Enkeltrick"-Bande war am Mittwoch aktiv und hat zahlreiche Menschen in Neumünster angerufen. Der Anrufer gab an, dass er Polizeibeamter sei. Angeblich habe man rumänische Einbrecher festgenommen und eine Liste mit Namen aufgefunden. Darauf sollte auch der Name des Angerufenen stehen.